Washington traghetta la UYBA alla vittoria contro Novara

La UYBA vince per 3-0 (25-20, 28-26, 25-17) il “derby del Ticino” contro la Igor Gorgonzola Novara con una prestazione praticamente eccellente e convincente.

Le biancorosse dominano il primo set, sono brave a contenere le avversarie nel secondo (terminato ai vantaggi) e mantengono la giusta concentrazione anche nel terzo, quando invece Novara è in campo nervosa e disunita.

Una bella prestazione per tutto il gruppo, con la regista Orro molto brava a distribuire il gioco tra tutte le sue attaccanti e soprattutto a chiamare in causa Washington che è incontenibile e chiude con 13 punti (1 muro, 83% in attacco). Top scorer l’opposto Lowe che segna 16 punti (2 muri, 37%), seguita da Herbots (13, 1 muro, 40%). Da sottolineare anche la prova dell’altra centrale biancorossa, Sara Bonifacio, che chiude con 8 punti (2 muri, 60% in attacco). Dall’altra parte della rete Brakocevic chiude con 15 punti (1 muro, 2 ace), seguita dalla centrale Chirichiella (10 punti, 2 muri).

Alla fine del gioco Bonifacio sottolinea il piacere di avere una palleggiatrice che tiene in considerazione anche gli attacchi dal centro: “Siamo state incisive in muro e difesa e abbiamo spinto molto in battuta. Sono le cose su cui dobbiamo spingere molto per fare i risultati. Sapere di essere prese in considerazione dal palleggiatore, per e e Washington è stimolante e ti tiene in partita. Avere il gioco al centro è anche più difficile per gli altri. Volevamo fare questo risultato anche per tornare completamente serene dopo la Coppa Italia e dopo una partita non proprio perfetta in Cev Cup”.

Chiusa la pratica Novara, la UYBA tornerà in campo mercoledì 12 per la partita contro la Bartoccini Fortinfissi Perugia, sempre al Palayamamay.

La partita

Coach Lavarini schiera Orro in regia, Lowe opposto, Gennari e Herbots in attacco, Washington e Bonifacio al centro, Leonardi libero.

Il primo set si apre con ixl 3-0 a favore delle padrone di casa che approfittano di un’inizio poco deciso delle piemontesi. La UYBA mantiene il vantaggio e vola sul 13-9 ma le ragazze di coach Barbolini non ci stanno e cambiando passo macinano punti e trovano il -1 (14-13). Gennari e compagne però hanno un’altra carica e rimettono distanza (21-15) avviandosi verso la vittoria del set. L’attacco di Washington segna il 24-18 ma Novara annulla due palle set alla UYBA. Washington chiude 25-20.

Nel secondo parziale è Novara a partire bene, portandosi sul 1-5 e costringendo Lavarini a fermare il gioco per riportare ordine. Al rientro in campo la UYBA ritrova il pareggio (6-6). Sul campo la battaglia è viva e sugli spalti i tifosi si fanno sentire. Nella parte centrale del set le biancorosse conducono per 16-12 e coach Barbolini chiama il time out. Finale di set molto combattuto con Novara che trova il 20-20 e una battaglia consumata punto a punto che si chiuderà ai vantaggi. L’attacco di Herbots chiude 28-26 ed esplode il tifo bustocco.

La terza frazione inizia in equilibrio con le due formazioni che si rincorrono punto a punto e una Novara che dimostra di voler provare a riaprire la partita (5-5). La UYBA approfitta di qualche imprecisione delle piemontesi e corre sul 9-6. Sul 14-11 cartellino giallo verso la panchina di Novara per troppe protese degli allenatori che si sono arrabbiati però in un momento dove non era necessario, visto l’ace della sua formazione. Sul 18-14 coach Barbolini ferma il gioco per cercare di riportare ordine tra le sue ragazze che sembrano troppo nervose e commettono troppi errori, lasciando spazio alle padrone di casa, con le sue attaccanti che non segnano punti. Scambi lunghi sul finale con i due liberi, Leonardi e Sansonna, che dimostrano di essere tra le migliori del campionato. L’ace di Orro e l’attacco di Lowe chiudono il set 25-17.

Il tabellino

Unet e-Work Busto Arsizio – Igor Gorgonzola Novara 3-0 (25-20, 28-26, 25-17)

UYBA: Washington 13, Bici 1, Herbots 13, Wang ne, Gennari 8, Cumino ne, Orro 4, Leonardi (L), Villani, Lowe 16, Piccinini (L2) ne, Bonifacio 8, Berti ne.

Igor Gorgonzola Novara: Mlakar, Brakocevic 15, Morello ne, Napodano, Courtney 6, Piacentini ne, Gorecka, Di Iulio 2, Chirichella 10, Sansonna (L), Hancock 2, Arrighetti, Vasileva 6, Veljkovic 4.

Arbitri: Zavater e Tanasi

Note. UYBA: ace 2, errori 10, muri 8. Novara: ace 3, errori 5, muri 4.