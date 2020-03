Dopo 4 anni, torna un negozio nell’ex Sisley di piazza Monte Grappa

Le vetrine erano desolatamente vuote dal 2016: da quando cioè Sisley, il marchio di abbigliamento che aveva occupato negli ultimi anni quelle prestigiose vetrine, aveva deciso di spostarsi in via del Cairo, in un altra via del centro di Varese.

Ora però, i centralissimi locali dell’ex bar Pini, in piazza Monte Grappa all’angolo di corso Matteotti, che sono stati per quattro anni un simbolo dello svuotamento del commercio in centro, stanno per riempirsi di nuovo di prodotti e curiosi.

Da qualche giorno infatti il logo e i colori aziendali di una nota catena di negozi di elettrodomestici e telefonia, già presente in città, campeggiano sulle vetrine e annunciano l’imminente fine dei lavori.

Per la catena si tratta di un’insolita nuova apertura, che mostra un cambio di filosofia: dopo diverse inaugurazioni in provincia all’interno di centri commerciali, questa è la prima in un centro città.