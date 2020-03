Agesp Energia applica tariffe notturne per tutte le 24 ore della giornata

AGESP Energia, in questo grave momento di emergenza nazionale, ha ritenuto opportuno predisporre specifiche iniziative a sostegno dei propri clienti.

In particolare, con la finalità di andare incontro alle persone costrette in casa dalle misure di prevenzione del contagio da COVID-19, ha attivato un’azione specifica che prevede, per i clienti residenziali sul mercato libero, la sospensione delle tariffe tri-orarie e l’applicazione automatica della tariffa notturna più vantaggiosa per tutte le 24 ore sui consumi di energia elettrica delle famiglie nei mesi di marzo ed aprile.

I clienti non dovranno fare nulla per beneficiare di questa opportunità, in quanto sarà, come sopra precisato, riconosciuta in modo automatico, e permetterà di mitigare i costi dovuti ai maggiori consumi diurni generati dalla permanenza obbligata in casa.

AGESP Energia, inoltre, ha messo in campo altre azioni che prevedono, oltre alla sospensione di tutte le eventuali procedure di interruzione delle forniture di gas ed energia elettrica di famiglie e piccole imprese fino al 3 aprile 2020) già prevista da ARERA:

. la soppressione degli interessi di mora per ritardato pagamento delle bollette gas ed energia elettrica in scadenza dal 10 marzo 2020 e per tutto il periodo dell’emergenza Coronavirus;

. la soppressione dell’addebito per le spese di spedizione dei solleciti di pagamento relativi a bollette in scadenza nel periodo dell’emergenza.

La società raccomanda, inoltre, ai propri clienti di scegliere, per il pagamento delle utenze, le modalità che evitano di dover uscire di casa e dover affrontare eventuali code.

Nello specifico, si ricorda che le bollette dei servizi gas, energia elettrica e teleriscaldamento di AGESP Energia S.r.l., oltre che in posta e con addebiti diretti bancari, possono essere pagate anche utilizzando i seguenti strumenti: