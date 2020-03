All’ospedale di Cuasso arrivano i primi 4 pazienti Covid

L’ospedale di Cuasso al Monte accoglie i primi 4 pazienti Covid. Dopo i lavori di sistemazione, il presidio apre le porte a degenti ancora positivi: « Vi rimarranno fino a quando non sconfiggeranno definitivamente il virus e potranno essere trasferite ai propri domicili – ha spiegato Emanuele Monti, presidente della Commissione sanità di Regione Lombardia – La Lombardia continua a lavorare ininterrottamente, senza pausa, per vincere la battaglia e tutelare la salute pubblica».

Si tratta di ricoveri non in terapia intensiva che necessitano di degenza, perché ancora positivi, fino alla domiciliazione. Una proposta nata proprio da Monti settimana scorsa, e che aveva subito ottenuto il via libera della Giunta regionale.

«Dopo questi primi ricoveri – spiega Monti – si arriverà a circa 30-35 entro fine settimana. Dobbiamo ringraziare l’Asst che ha lavorato ininterrottamente, h24, per riuscire ad allestire i posti e ad arrivare oggi alla loro apertura. In tempi rapidi, inoltre, si potrà arrivare in tutto a 134 posti».