Tutto andrà bene: un adesivo per sostenere l’SOS del Seprio

Andrà tutto bene. Ce lo diciamo da giorni e tante sono le iniziative personali che vogliono vedere realizzata questa speranza. Una bella storia arriva da Marco di Castiglione Olona che ha messo a servizio della comunità la sua creatività realizzando degli adesivi con la scritta “Andrà tutto bene” il cui ricavato andrà a favore del SOS del Seprio.

Marco Cazzani ha 19 anni, lo scorso anno ha finito il Liceo Artistico e da sempre la sua passione sono le due ruote. Va in moto fin da quando è piccolo e finiti gli studi comincia, un po’ per gioco, a realizzare grafiche per la carrozzeria delle moto, per i caschi e anche patch per le tute dei piloti. Marco non sa cucire e chiede aiuto a suo nonno sarto che con pazienza gli insegna i trucchi del mestiere. Marco è bravo e le sue grafiche piacciono molto, in estate comincia a lavorare per alcuni piloti mondiali di Enduro e Moto Cross e pian piano la passione diventa un lavoro. Apre la partita IVA e nel suo studio 92Design disegna e inventa grafiche.

Marco è giovane, ha tanta energia, resta a casa come la maggior parte degli italiani e pensa che in questo momento la sua creatività possa essere un’opportunità al servizio degli altri. Disegna un adesivo con la scritta “Andrà tutto bene” e decide di venderlo, devolvendo il ricavato interamente al SOS del Seprio.

Un piccolo gesto che invita a sperare che davvero tutto andrà bene.

Per comprare gli adesivi si può contattare Marco sulla sua Pagina Instagram o scrivere alla mail 92designmx@gmail.com

Il pagamento può essere effettuato su paypal.