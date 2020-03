Anziani a Busto Arsizio, l’assessore Attolini: “Disponibili ad aiutare chi non può uscire”

A Busto Arsizio quasi il 25% della popolazione ha più di 65 anni. In questi giorni sono gli osservati speciali da parte delle istituzioni per l’allarme sanitario causato dal virus Covid-19 (comunemente chiamato coronavirus) in quanto la sua letalità è di gran lunga maggiore nella popolazione over 65 che in quella al di sotto.

Per questo l’amministrazione comunale di Busto Arsizio ha istituito un coordinamento comunale di cui i servizi sociali fanno parte per vagliare e applicare le corrette misure a tutela della loro salute, in base alle disposizioni regionali e nazionali. L’assessore alla partita Osvaldo Attolini sta lavorando insieme agli assistenti sociali per capire quali siano, al momento, le reali necessità della popolazione anziana

«Al momento agli anziani non è fatto divieto di uscire – spiega -. Quindi non abbiamo ancora messo in campo interventi straordinari se non quelli già previsti per coloro che hanno un contratto di servizio con i Servizi Sociali e che prevede la consegna dei pasti a domicilio. Per tutti gli altri ricordiamo che gli uffici dei Servizi Sociali sono aperti quotidianamente. Siamo disponibili ad intervenire laddove ci fossero segnalazioni che, se dovessero arrivare, valuteremo caso per caso».

L’assessore sottolinea che è possibile chiamare il numero 0331-390117 per coloro che, per motivi di salute, preferiscono rimanere a casa ed evitare luoghi affollati come supermercati e farmacie: «Metteremo in campo le forze a disposizione per soddisfare esigenze di spesa alimentare o farmaceutica».