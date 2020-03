In arrivo in Lombardia anche un gruppo di medici russi

A dare l’annuncio dell’arrivo in Italia di un gruppo di medici russi è stato l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera durante la consueta conferenza stampa per il punto dell’emergenza sanitaria. Si tratterebbe di una squadra di virologi militari che porteranno anche equipaggiamenti medici per la lotta al coronavirus. In questi giorni Vladimir Putin avrebbe sentito il Presidente del consiglio Giuseppe Conte per discutere degli aiuti. La spedizione prevede sia l’arrivo di virologi che strumenti per la disinfezione di mezzi di trasporto e territori.