Bambini, non abbiate paura della mascherina

La mascherina è diventata un oggetto familiare anche per i bambini, che non sempre però ne comprendono l’uso e a volte ne sono spaventati.

A spiegare ai bambini a cosa serve la mascherina e perché bisogna indossarla in questi giorni quando si esce ci pensa la terza edizione del “Tg di Fortunello”, il notiziario per tutti i bambini promosso dall’attrice e narratrice Marina De Juli e condotto dal suo pupazzo Fortunello, il gatto monello.

Le prime due edizioni del tg, che va in onda su YouTube una volta a settimana, spiegano ai bambini cos’è il coronavirus e l’importanza di stare a casa.

Questa volta, alla fine della puntata, anche un piccolo consiglio per rendere più simpatica, socievole e meno noiosa la mascherina.