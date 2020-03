L’informazione per i bambini è sul Tg di Fortunello

]Per tutti i bambini arriva “Il tg di Fortunello”, il telegiornale condotto dall’omonimo “gatto monello” dell’attrice e narratrice Marina De Juli (allieva di Dario Fo e Franca Rame) , pronto a raccontare il mondo ai più piccoli.

Il pupazzo, già protagonista di uno spettacolo teatrale, “è brioso e baldanzoso – spiega l’attrice – mi è sembrato il tipo giusto cui affidare questa idea che avevo da un po’, quella di un telegiornale per bambini”.

Sì perché i bambini condividono il mondo con gli adulti, ma il mondo raccontato dai telegiornali è difficile da capire e può fare paura, soprattutto in questo momento. “La mia idea era quella di creare un telegiornale di buone notizie da raccontare con ironia per i più piccoli – afferma Marina De Juli – ma la situazione di emergenza attuale ha reso necessario cominciare, e cominciare a parlare di un argomento non semplice: il coronavirus”.

Al virus è quindi dedicata la puntata zero, registrata in autonomia, tra le mura di casa: “I virus sono famosi ma non hanno cervello, e non solo i virus“, spiega Fortunello ai bambini insistendo sull’importanza di lavare le mani e starnutire nel fazzoletto per sconfiggerlo. Il tutto in maniera ironica, “per non alimentare paure, perché se fossi bambina sarei spaventata e molti bimbi lo sono”.

La prima puntata è stata pubblicata sia sua pagina Facebook “Fortunello Gatto Monello” e sul nostro gruppo Facebook VareseNews Bambini dove ogni lunedì troverete anche i prossimi Tg di Fortunello.

Una piccola anticipazione sull’edizione di lunedì prossimo: si parlerà dello stare a casa!