Fortunello: conduttore del tg e cantastorie

Si moltiplicano da questa settimana gli appuntamenti di Fortunello, il gatto monello (pupazzo creato dall’attrice e narratrice Marina De Juli) in casa anche lui, come i bambini cui si rivolge, per colpa del coronavirus.

Accanto alle diverse edizioni del telegiornale di informazione per bambini “Il Tg di Fortunello” (già in onda, o meglio online le prime quattro puntate), Fortunello ha deciso di ricominciare a raccontare ai bambini anche delle storie. Proprio come faceva in teatro, prima che l’emergenza sanitaria ne decretasse la chiusura.

Fonte di ispirazione per questa scelta è stata la Giornata internazionale del Teatro che si è celebrata lo scorso 27 marzo in un clima surreale di palcoscenici deserti.

Ma Fortunello ha la possibilità di poterlo ricreare a casa il suo palcoscenico e di mostrarsi al suo pubblico attraverso i video condivisi sui suoi canali social (la pagina Fb di Fortunello Monello e il gruppo Fb di Fortunello gatto Monello)

Su questi canali, e sul gruppo Fb Varesenews Bambini saranno condivisi i suoi interventi, a partire dalle ore 16 del sabato pomeriggio.

Confermato poi ogni lunedì pomeriggio alle ore 16 l’appuntamento con il notiziario per i bambini.