Basket, non si gioca: niente derby Varese-Milano

Le ultime decisioni in materia di coronavirus hanno, come prevedibile, costretto a un nuovo stop il campionato di pallacanestro che pure sabato 7 aveva visto la disputa di due partite.

Questa mattina invece la conferma ufficiale da parte della Federazione al blocco di tutti i campionati (alcune squadre, tra l’altro, avevano chiesto di non partire per le rispettive sedi di gioco).

Non si giocherà quindi l’atteso derby numero 180 tra Varese e Milano in programma a porte rigorosamente chiuse dalle ore 17 di oggi (domenica 8) alla Enerxenia Arena di Masnago. Per la Openjobmetis – ferma da oltre 40 giorni – slitta quindi ancora il ritorno in campo, ma mai come questa volta la situazione è inevitabile.

Il provvedimento è per adesso applicato soltanto alla giornata odierna ma con ogni probabilità causerà anche lo stop per la partita di mercoledì – sempre in casa – contro Brescia.