A Brebbia le mascherine arrivano a casa

Il Comune di Brebbia inizia la distribuzione di mascherine. Lavabili e riutilizzabili, le mascherine saranno consegnate a domicilio a ogni cittadino di Brebbia dal personale comunale a partire da giovedì 26 marzo.

Si tratta di mascherine chirurgiche formate da due strati: uno in cotone all’interno e uno in polipropilene all’esterno. Ogni mascherina può essere riutilizzata dopo averla fatta bollire per un po’ in acqua, in modo da garantire una sterilizzazione ottimale.

L’amministrazione ricorda che per una protezione realmente efficacie è necessario però che ogni mascherina venga utilizzata sempre dalla stessa persona, e che non sia condivisa neppure coi membri dello stesso nucleo famigliare.