Capanno in fiamme: salvati due cani

Incendio in un capanno a Cairate. L’allarme è scattato questo pomeriggio alle 18.30 in via Montello.

Per cause da accertarsi le fiamme si sono sviluppate nella costruzione adibita a deposito agricolo . I vigili del fuoco del distaccamento volontari di Tradate intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada attrezzato con modulo antincendio, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Gli operatori hanno anche salvato due cani, i due animali sono stati portati dal proprietario da un veterinario.