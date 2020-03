Caronnese, le date dei recuperi

La certezza di scendere in campo non ci sarà fino all’ultimo. Al momento la Caronnese non dovrebbe avere altri rinvii, ma la situazione continua a essere in divenire e quindi i programmi potrebbero essere ulteriormente stravolti.

Il calendario dei ragazzi di mister Roberto Gatti prevede cinque gare nel mese di marzo.

Questo il comunicato del club rossoblu:

A seguito di comunicazione della LND la Caronnese ufficializza le partite ufficiali di campionato del mese di marzo.

Considerando che il Dipartimento Interregionale, preso atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’1 marzo 2020, ha disposto:

il rinvio di tutte le gare in programma Domenica 8 marzo 2020 per i gironi B C D oltre che delle gare Vado-Seravezza del girone A e San MarinoVastogirardi del girone F e ha stabilito il calendario dei recuperi di tutte le gare rinviate; mercoledì 11 marzo per le gare non disputate il 23 febbraio relative ai gironi A e D (25^ giornata), B e C (28^ giornata), F (San Marino-Vastogirardi 27^ giornata). Domenica 15 marzo le gare non disputate l’1 marzo relative ai gironi A e D (26^ giornata), B e C (29^ giornata) così come previste dal calendario

ecco qui di seguito le partite che vedranno protagonista la Caronnese in Serie D nel mese di marzo: