Studenti delle medie diventano sommelier dell’acqua e coinvolgono i cittadini a Caronno Pertusella

Avete mai visto acqua che non fa fare la pipì? Sapete che l’acqua minerale viene controllata solo una volta all’anno e quella del rubinetto tutti i giorni? Con queste domande gli studenti di due classi prime della scuola media di Caronno Pertusella la mattina del 30 aprile hanno coinvolto i cittadini alla scoperta delle proprietà dell’acqua di rubinetto, con gli educatori ambientali di Koinè cooperativa sociale.

Durante il mercato settimanale ragazze e ragazzi della scuola secondaria di primo livello si sono trasformati in sommelier dell’acqua offrendo acqua dell’acquedotto e confrontandosi con decine di cittadini per fargli scoprire le qualità dell’acqua del rubinetto e la differenza con l’acqua in bottiglia più costosa, meno controllata e più impattante sull’ambiente. Inoltre gli studenti hanno raccontato come non sia vero che l’acqua del rubinetto faccia venire i calcoli o che solo l’acqua in bottiglia idrati la pelle e faccia fare tanta plin-plin.

L’attività fa parte del progetto “Cronache dall’acqua: scuole in azione per un futuro sostenibile”, realizzato grazie al contributo di Fondazione Cariplo con il Bando My Future 2023 per il periodo da settembre – giugno 2024 nel territorio del Parco del Lura e Parco Sorgenti del Lura e ha coinvolto scuole secondarie di Primo grado dei Comuni di Uggiate con Ronago, Saronno (A. Moro e Leonardo Da Vinci), Caronno Pertusella, Lainate e Cadorago con momenti di formazione del personale docente, percorsi di educazione ambientale con le classi, strutturati in incontri e uscite nel territorio, e la realizzazione di un prodotto di comunicazione multimediale.

A Caronno gli studenti hanno fatto un percorso di scoperta e analisi dell’acqua durante tutto l’anno scolastico che li ha portati a realizzare cartelloni dove hanno raccolto l’etichetta dell’acqua del rubinetto di Caronno e confrontata con le caratteristiche delle acque minerali che hanno trovato nei vari negozi per poi raccontarle durante la mattinata al mercato.