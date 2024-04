La Caronnese e Roberto Gatti si separano. Panchina a Michele Ferri

Non è un momento facile, almeno agonisticamente, per la Caronnese, che a tre giornate dalla fine del Girone A di Eccellenza è bloccata nel limbo di metà classifica, senza possibilità di rientrare in zona playoff. Dopo l’ultima sconfitta, subita domenica in casa del Verbano, la società ha deciso di separarsi dal tecnico Roberto Gatti, dopo che lo stesso allenatore ha manifestato la volontà di non proseguire il rapporto nella prossima stagione.

E il successore è Michele Ferri. Bustocco, ex difensore centrale dalla carriera importante, ha vestito le maglie di Pro Patria e Varese; da allenatore ha avuto una prima esperienza lo scorso anno a Castano Primo in Serie D. Ora ripartirà da Caronno Pertusella.

IL COMUNICATO:

La società SC Caronnese – a seguito della comunicazione di mister Roberto Gatti di non voler proseguire la prossima stagione con la conduzione tecnica della prima squadra, capendo probabilmente anche il momento delicato all’interno del gruppo squadra – ha deciso nel rispetto della decisione dell’allenatore anche in prospettiva futura, di non proseguire sin da subito con Mister Gatti per poter meglio programmare la prossima stagione.

Ringraziamo il Mister per la professionalità ed il cuore fin qui profuso per i colori Rossoblu e affidiamo la panchina a Mister Michele Ferri, ringraziandolo per la disponibilità per aver accettato un incarico così delicato con il massimo entusiasmo.