Fede e amicizia, a Caronno Pertusella un raduno regionale unisce diverse chiese evangeliche

Oltre 200 le persone che hanno partecipato domenica 21 aprile al raduno tra diverse chiese evangeliche lombarde, svoltosi a Caronno Pertusella. La giornata all’insegna della comune fede, comunione e amicizia, si è svolta sotto la tensostruttura della Pro Loco.

Galleria fotografica Raduno delle chiese evangeliche a Caronno Pertusella 4 di 4

Spiegano dall’associazione cristiana Nuova Vita: “L’evento, organizzato con cura e dedizione dai membri delle chiese coinvolte, ha avuto inizio con un momento di canto, ascolto della Parola di Dio, testimonianze e preghiera. I bambini e ragazzini sono stati seguiti in un programma dedicato a loro da persone preparate con una storia, scenette, giochi e un lavoretto, godendo il verde del parco della Resistenza”.

Continuano: “È seguito un caloroso pranzo comunitario, durante il quale i partecipanti hanno avuto l’opportunità di condividere cibo, conversazioni ed esperienze di vita. Questo momento di convivialità ha permesso ai membri delle diverse chiese di conoscersi meglio, rafforzando i legami di amicizia e solidarietà che caratterizzano la comunità evangelica. Nel pomeriggio, il clima di festa è continuato all’aria aperta con una serie di giochi e attività organizzate per tutte le età, creando ricordi indelebili e rinforzando il senso di appartenenza alla comunità. Alla fine dell’evento i partecipanti hanno espresso gratitudine per la giornata trascorsa insieme e hanno espresso il desiderio di vivere anche in futuro giornate del genere”.

“Il raduno è stato molto più di una semplice riunione, è stato un’occasione per celebrare la fede, rafforzare i legami comunitari e creare momenti di gioia e condivisione – concludono -. Che questa giornata possa essere solo l’inizio di un cammino continuo di crescita spirituale e di amore fraterno per tutta la comunità evangelica aperto anche a tutta la cittadinanza di Caronno Pertusella”.