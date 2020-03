A Castronno il primo guarito: “Stiamo a casa oggi per uscire domani”

Una buona notizia arriva da Castronno. Uno dei primi contagiati in paese è stato infatti dimesso dall’ospedale perchè guarito. Lo annuncia il sindaco Giuseppe Gabri in un video nel quale spiega anche che «l’altra persona sta ancora l0ttando».

Il sindaco ha quindi invitato tutti a ripetere la frase: «Stiamo a casa oggi per uscire domani».

Ma chi dovesse uscire, almeno, avrà la mascherina. Gabri nella stessa comunicazione spiega anche come nelle prossime ore continuerà la distribuzione delle mascherine in paese consegnati da alpini e protezione civile. «C’è chi ha contestato ma devo dire molto pochi -ha raccontato il sindaco- e nella maggior parte le persone hanno voluto offrire anche soldi alla protezione civile perchè si sentivano in debito».