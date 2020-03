Cene a base di pizza per ringraziare i volontari della Croce Rossa Valceresio

Tutte le sere arrivano calde e fragranti per un gustoso ringraziamento a chi, in questi giorni più che mai, è in campo per garantire soccorso, assistenza e conforto.

Per i volontari della Croce Rossa Valceresio la cena a base di pizza è diventata un piacevole appuntamento.

«Vogliamo ringraziare Spaccio Pizza di Arcisate che da settimane sta donando le pizze ogni sera per l’equipaggio di turno in sede – dicono i responsabili della Croce Rossa – Grazie di cuore».

Un gesto semplice ma pieno di calore, per dire ai volontari quanto prezioso sia il loro impegno per tutta la comunità di Arcisate e della Valceresio.