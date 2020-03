In cerca di Carolina: l’autrice di questo disegno

Ti chiami Carolina. Questo me lo ricordo. Insieme al tuo viso di bambina bionda dagli occhi acquamarina.

Ti eri iscritta per fare una settimana di vacanza a Canazei per fare sport ma prima di partire ti sei rotta un dito. Per questo, tuo malgrado, eri passata al mio Camp di scrittura creativa.

Hai scritto, hai fatto teatro.

Poi a un certo punto hai fatto un disegno. Col dito rotto.

Ritraeva te e la tua mamma.

L’insegnante di disegno, alla fine della lezione, me l’ha mostrato e io ho cominciato a piangere. Piango tutte le volte che lo vedo. Solo un’opera d’arte è in grado di suscitare emozioni così forti.

Come hai fatto, così piccola, a far uscire un amore così grande da un foglio.

Me lo chiedo ancora adesso.

Sono anni che ci penso perché, ormai, almeno quattro credo ne siano passati. E se qualcosa non si dimentica vuol dire che vale la pena di essere raccontato.

Ti cerco da allora perché vorrei scrivere di te ma non ti trovo.

Allora stavolta uso i social, la stampa e tutto quello che c’è perché so che la tua è una storia da raccontare.

Laura Orsolini

libreriamillestorie@gmail.com

PS: hei, voi della rete, mi aiutate a condividere?