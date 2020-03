Chiusi parchi e uffici pubblici, salvo i servizi essensiali

Tutto chiuso. Anche l’Unione Ovest Lago Varese ha deciso di adottare misure drastiche per il contenimento dell’emergenza sanitaria. Si invitano, quindi, i residente di Bregano, Bardello e Malgesso a non recarsi presso gli uffici comunali se non per comprovata urgenza.

Informazioni possono essere richieste telefonicamente 0 tramite e-mail agli uffici preposti i cui recapiti sono reperibili sul sito istituzionale dell’Unione Ovest Lago Varese e dei comuni. In caso di accesso alle strutture pubbliche evitare categoricamente assembramenti, mantenendo una distanza interpersonale di almeno 1 metro.

Saranno garantiti solo i servizi essenziali:

stato civile e servizio elettorale;

raccoglimento delle registrazione di nascita e di morte;

servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento e inumazione salma.

Inoltre, saranno chiusi al pubblico tutti i parchi pubblici fino al giorno 3 APRILE, salvo nuove disposizioni

Si rammenta ai trasgressori, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, che il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto a punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, come previsto dall’art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6