“Ciao Renzo, te ne sei andato senza disturbare”

La banda di Capolago perde un suo importante componente: è scomparso improvvisamente infatti Renzo Bianchi, trombettista e già presidente del gruppo.

«In un momento surreale per tutti, una notizia come questa non ci voleva proprio: ciao Renzo sei andato via in silenzio senza disturbare – si legge dalla pagina Facebook della banda di Capolago – Grande amico e musicante sei stato una colonna della nostra Banda. Prima musicante, poi presidente e insegnante del nostro corso allievi. Sempre presente spinto dalla tua grande passione per la musica e per la nostra Banda. Ci lasci i tuoi insegnamenti e la tua voglia di suonare ma soprattutto un grande vuoto nel nostro schieramento».

A causa dell’emergnza mancherà anche l’ultimo saluto: «Beffa ancor più pesante, non ti potremo salutare come meriti – sottolineano infatti – Ma non ti preoccupare: ci sarà occasione di renderti omaggio non appena sarà passato questo momentaccio».