Cinesi spaventati dal coronavirus italiano: “Molti stanno tornando in patria”

Prosegue la nostra inchiesta sulla serrata dei negozi e delle attività cinesi nelle ultime due settimane a causa dell’allarme coronavirus. Dopo la testimonianza dell’imprenditore e rappresentante degli imprenditori stranieri in Confcommercio Milano e Brianza, Francesco Wu, abbiamo intervistato Li Min Chen, anch’egli ristoratore a Busto Arsizio con l’omonimo ristorante su viale Borri e decano dei cinesi in zona. Alle ultime elezioni (essendo cittadino italiano, ndr) amministrative si era anche presentato come candidato consigliere.

«Noi siamo chiusi ormai da quasi due settimane. Stiamo vivendo un momento del tutto particolare e la decisione di chiudere ristoranti, bar, negozi è dettata da una moltitudine di fattori – spiega -. Il primo è culturale, nel senso che la comunità cinese sta prendendo molto seriamente la minaccia del coronavirus, c’è molta paura tra i dipendenti di queste attività e tra i familiari dei dipendenti. Quindi c’è anche un problema di personale per molte attività che, anche volendo rimanere aperte, non riescono a farlo».

Sembra che abbiano più paura i cinesi che gli italiani di questo coronavirus. È così?

«È così anche perchè i cinesi hanno seguito con grande attenzione quello che succedeva in patria e hanno anche visto come il governo e il sistema sanitario ha reagito con misure molto forti. I cinesi in Italia ritengono che gli italiani siano un po’ troppo indisciplinati e quindi molti hanno chiuso e sono tornati in Cina, infilandosi in una situazione ancora più difficile».

Perchè?

«Basta pensare alla famiglia di cinesi di Bergamo che ha portato lì il ceppo italiano del virus. Ora i controlli in Cina sono ad un livello altissimo e chiunque arrivi da zone considerate a rischio viene messo in quarantena e a spese proprie – prosegue – poi quando dovranno tornare, probabilmente, dovranno stare nuovamente in quarantena. Così perdono un mese intero e non c’è modo di sfuggire perchè attraverso Wechat sono stati attivati numeri di telefono legati all’Ambasciata cinese per segnalare chi sta facendo ritorno da zone a rischio per prelevarli in aeroporto e metterli in quarantena».

Perchè tornare in Cina allora?

«Molti ritengono il sistema sanitario cinese molto più preparato a questa emergenza – conclude il ristoratore – ma non solo, pensano anche che il sistema di consegna a domicilio sia migliore di quello che abbiamo qui in Italia e, se devono rimanere in casa, si sentono più tranquilli».

