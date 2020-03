Code alle poste, gli operatori: “Non siamo scusa per uscire di casa, si facciano controlli”

“Nonostante le norme emanate dal Governo, dalla Regione Lombardia, dai Sindaci di molte città della Provincia e dalle Autorità Sanitarie, registriamo in questi giorni una ingiustificata affluenza, di clientela presso gli uffici postali aperti della Provincia di Varese, che creano assembramenti fuori dagli stessi uffici postali per eseguire operazioni di carattere marginale che di sicuro non sono di carattere essenziale”.

Dopo le code registrate fuori dagli uffici postali il sindacato chiede un intervento per aumentare i controlli sulle reale esigenza delle operazioni richieste dalla clientela. Lo scrive la Cisl in una lettera con la richiesta di intervento indirizzata al Prefetto e al Presidente della Provincia di Varese.

“I lavoratori postali da giorni lavorano in assenza di presidi sanitari indispensabili – spiega Onofrio Palella Segretario dell’SLP Cisl dei Laghi -, comprendiamo che ci sono categorie maggiormente esposte quali medici e infermieri, ma considerando che anche i dipendenti postali sono stati considerati essenziali, vorremmo sensibilizzare la popolazione a non considerarci come una scusa per uscire di casa, ma come un servizio da usare solo nei casi di estrema necessità. Chiediamo alle istituzioni in indirizzo di intervenire effettuando controlli e verificando urgenza e indifferibilità delle operazioni effettuate da coloro che si recheranno negli uffici postali della Provincia”.