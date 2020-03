A Comerio un numero dedicato ad anziani e persone fragili

Volontari e amministrazioni al servizio della popolazione anziana e fragile.

Come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio Conte e seguendo le indicazioni regionali, il Comune di Comerio ha attivato un numero di telefono a disposizione di quanti, anziani over 65 o soggetti fragili per supportarli in questo periodo di emergenza.

Le indicazioni, infatti, suggeriscono di limitare gli spostamenti e le occasioni di socialità così da ridurre le occasioni di contagio. Le evidenza dimostrano come siano soprattutto i soggetti più fragili per età o patologie pregresse a subire gli effetti più pesanti del contagio da cronoavirus.

«Come amministrazioni comunali ci rendiamo conto di come questo non sia semplice, specie per persone che vivono da soli – spiega il sindaco Silvio Aimetti – È per questo motivo che abbiamo creato un gruppo di supporto composto da noi amministratori, dai volontari AVEB e da alcuni ragazzi del nostro SPRAR. Lo scopo è quello di dare un aiuto concreto alle persone anziane per alcune attività che richiedono di uscire e magari percorrere tragitti a piedi non brevi oppure fare delle code farmacia o in posta a ritirare un pacco, fermo restando il fatto che per tematiche di natura sanitaria i cittadini dovranno rivolgersi a medicina generale o gli altri riferimento del servizio sanitario nazionale».

Il numero telefonico a cui richiedere un intervento e quello del Comune 0332 74 31 56.

La persona potrà lasciare il proprio recapito telefonico e sarà chiamata al più presto per poter capire la sua esigenza. Il servizio sarà poi sempre erogato da un amministratore comunale accompagnato da personale.

Si raccomanda un uso appropriato di tale servizio.