Biblioteca chiusa, libri nei lavatoi per gli anziani lettori

Via della Rocca, piazzetta Rossi, piazza XI Febbraio. Tre luoghi che all’apparenza non dicono nulla.

In realtà nascondono una storia che durante queste giornate di ansia da coronavirus possono alleviare la vita degli anziani residenti a Orino, paese non immune dalle disposizioni anti Covid-19 che hanno imposto la chiusura della biblioteca.

Come fare per leggere qualcosa di “nuovo“ di fianco al caminetto nelle notti ancora freddine, in questo scampolo d’inverno?

Semplice, basta farsi un giro nei due lavatoi del paese attrezzati con delle mini librerie che praticano il bookcrossing, a cui si deve sommare un vecchio frigorifero messo sotto ai portici del Municipio, proprio di fianco al defibrillatore: aperta l’anta non si trova il latte ma una copia di Uomini e topi di John Steinbeck, la biografia di Marco Polo, o la storia dell’ammiraglio Nelson (nella foto sopra): libri che vanno e vengono e in un caso, nella cassetta colorata di rosso nel lavatoio di piazzetta Rossi, i volumi sono esauriti e lo “scaffale“ vuoto (vedi foto sotto).

«Sì la biblioteca è chiusa e questo è un modo per sollecitare la lettura e magari lo scambio di libri in un momento difficile come quello che stiamo attraversando», spiega il sindaco del paese Cesare Moia, anche lui over 65.

A proposito, esistono misure di aiuto agli anziani che non volessero uscire di casa in ottemperanza alle raccomandazioni delle autorità sanitarie?

«Sì, stiamo pensando come amministratori di aiutare chi avesse bisogno consegnandogli una spesa, prendendo spunto da quanto sta facendo il comune di Comerio. Con, naturalmente, la possibilità di recapitare a casa il libro preferito in arrivo direttamente dalla nostra fornitissima biblioteca», spiega Moia. L’idea di dotare i lavatoi di piccola cassette contenenti i libri, a dire il vero, non è nuova ma in auge già da qualche mese.

E il coronavirus l’ha fatta tornare d’attualità e il lavatoio, suo malgrado, torna a diventare un luogo di socialità.

