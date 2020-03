Il Comune di Vedano Olona la spunta: al via l’asfaltatura di via Marconi

Sono finalmente iniziati in via Marconi i lavori di ripristino dell’asfaltatura, dopo la lettera inviata al Prefetto lo scorso gennaio dal’Amministrazione comunale, in cui si richiedeva, per questioni di decoro ma soprattutto di sicurezza, il sollecito alle ditte interessate.

A causa dei lavori da parte di interramento cavi elettrici e della posa della fibra ottica da parte di primarie aziende nazionali, la strada versava infatti in uno stato di degrado e costituiva un serio pericolo in particolare per chi vi transitava in bicicletta.

«Siamo soddisfatti che le aziende responsabili si siano attivate per il ripristino del manto stradale per ridare a via Marconi un aspetto decoroso e un tratto sicuro per tutti», commentano gli amministratori cittadini.