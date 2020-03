Corona senza virus, la ricetta di Michele

Michele ha una ricetta per tutto e se non ha l’antidoto al Coronavirus, ha certamente quello per far sorridere e mangiare bene. Trentacinque anni, Michele di cognome fa Tajè, è di Varese e ha la Sindrome di Down. Su Facebook e Instagram pubblica dei video molto divertenti dove presenta delle ricette per ogni occasione.

Ieri ha pubblicato un video “altamente virale” dove spiega come preparare “Lo stufano di Corona (senza virus)” con semplici mosse, per avere un risultato molto gustoso. Nel frattempo beve una birra di marca, sottolineando che la ricetta non è pericolosa.

Ad aiutarlo in questa avventura da influencer sono il cognato Simone Pazienza, videomaker di professione e la sorella Giorgia che racconta: «Abbiamo pensato di sfruttare la sua passione per la cucina e il cibo e fare dei video che possano arrivare a più persone possibili. Insomma, speriamo che per lui possa diventare un lavoro. Per ragazzi con la Sindrome di Down è davvero difficile trovare la propria strada e questi video lo aiutano a tenere la mente occupata, a cercare ricette da proporre, provarle, inventare sketch. Insomma, speriamo diventi un influencer, non dico ai livelli di Chiara Ferragni ma speriamo possa almeno pagarsi una vacanza con gli amici».