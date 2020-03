Covid-19, i dati aggiornati del contagio ad Albizzate

«Cari concittadini, è doveroso informarvi che dai dati aggiornati forniti dalla prefettura un altro nostro concittadino, residente ad Albizzate ma domiciliato in un altro comune, risulta positivo al test del virus COVID-19 ed è ricoverato presso una struttura ospedaliera. Anche a lui va il nostro augurio di pronta guarigione».

Con questa comunicazione del sindaco Mirko Zorzo Albizzate, trasmessa ufficialmente dalle autorità sanitarie locali, si aggiornano i numeri del contagio ad Albizzate: «I casi ad oggi accertati hanno riguardato 3 cittadini (1 deceduto e 2 ricoverati)».

Quando si parla di questi dati si tratta, come ormai sappiamo bene, dei soli casi per i quali è stata comunicata la positività alla malattia attraverso il tampone. Un test che, almeno fino ad oggi, non viene fatto a tutte le persone che possono aver contratto il virus ma solo nel caso di un decorso della malattia molto grave, solitamente quando è necessario un ricovero ospedaliero del paziente.

Anche per questo il sindaco rinnova l’invito a rispettare le prescrizioni che tutti ormai conoscono: «Vi invito nuovamente tutti a rimanere a casa e ad uscire solamente per comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza, situazione di necessità o motivi di salute, e di non generare allarmismo. Grazie a tutti per la collaborazione e la comprensione».