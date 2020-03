I cuoricini sul bidone dell’umido

In tv e sui social rimbalza un messaggio.

È il messaggio quasi disperato che dice: vinceremo con l’aiuto di tutti.

Il virus entra nelle case sotto forma del refrain ascoltato dai bambini rimasti lontani dalla scuola da tre settimane e che probabilmente per altre tre dovranno rimanerci, e produce un clima pesante fra notiziari che parlano di morti e pandemie.

Quindi l’emergenza, anche fra i più piccoli, è un fatto di famiglia con mamma e papà che lavorano da casa e che escono a fare la spesa come degli astronauti.

Chi cura il cononavirus? «I dottori».

E con chi possiamo far vincere la battaglia? «Con l’aiuto di tutti».

Proprio tutti, da chi sta in casa a chi invece per lavorare deve uscire, ed esporsi. Lo hanno ben capito proprio i più piccoli.

E in una strada questa mattina c’era un bidone per la raccolta della frazione umida dei rifiuti con sopra attaccato un foglio pieno di cuoricini e una scritta: «Grazie mille per qello che fate», un pensiero dolce come l’errore di ortografia della manina che lo scrive, destinato a chi si sveglia all’alba per non interrompere il “porta a porta“.

Una frase scritta da un bambino delle scuole elementari costretto suo malgrado a diventare grande un po’ più in fretta in questo momento dove chiunque è chiamato a un sacrificio.

Ricordiamocelo. Anche questa è l’Italia di questi giorni. È l’Italia che resiste.