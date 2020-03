Dal 6 marzo spesa a casa e commissioni per gli anziani di Induno Olona

L’Amministrazione comunale di Induno Olona prende provvedimenti per tutelare la fascia della popolazione anziana che è più a rischio per il coronavirus e alla quale anche le disposizioni ministeriali hanno rivolto l’invito ad uscire il meno possibile di casa per limitare le occasioni di contagio.

Da venerdì 6 marzo e fino a nuove indicazioni, sarà attivo un servizio di spesa a domicilio e supporto per commissioni urgenti sul territorio comunale (per esempio andare in posta a ritirare un pacco).

Per tutti gli anziani, inoltre sarà messo a disposizione il numero 349/7566567 a cui, dalle 8 alle 10 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, risponderà un volontario che raccoglierà le richieste, segnalandole a due volontari che si incaricheranno di soddisfarle.

Questi nuovi servizi si affiancano a quelli di consegna del farmaco a domicilio (n. 0332/273273) e del pasto a domicilio (n. 0332/206001) già attivi sul territorio comunale

I due volontari appartengono al gruppo indunese di Protezione civile e saranno muniti di uniforme e tesserino di riconoscimento; loro raggiungeranno le abitazioni degli anziani per ricevere le liste della spesa e altre eventuali indicazioni.

«Dopo aver pensato giusto ieri sera a predisporre questo servizio ed avendolo subito condiviso con il mio vicesindaco Cecilia Zaini, già questa mattina abbiamo raccolto la preziosa disponibilità di due volontari della Protezione civile, Maurizio Crosta e Luciano Munari, e di Mirella Massari, che è anche consigliera comunale, che si occuperà di ricevere le chiamate. A loro tre va la mia sincera riconoscenza – spiega il sindaco Marco Cavallin – Inutile dire che in nome dello spirito civico di questa iniziativa, raccomando che il servizio sia utilizzato con coscienza da cittadini che ne siano realmente bisognosi; qualsiasi uso improprio sarà respinto».

«Chiedo a tutti di diffondere la notizia dell’esistenza di questo servizio alle persone potenzialmente interessate – conclude il sindaco – e naturalmente invito chi ne avesse modo e voglia, di avanzare la propria disponibilità per animare, da volontario, questo servizio».