Dispositivi di protezione in dono al 118: ” Grazie a chi ci può aiutare”

Impegnati a Varese ma anche a Pavia come supporto. Il personale del 118 di Varese è in prima linea dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

Operatori in prima linea devono proteggersi con attrezzature adeguate. La scarsità dei dispositivi di protezione individuale richiede continue forniture.

Ben vengano, quindi, in questo momento le donazioni di ditte che possono fornire guanti mascherine e tute idrorepellenti. Nei giorni scorsi è arrivato un importante aiuto dal gruppo Td Group, Polti in termini di macchinari per la disinfestazione dei mezzi e Tesa con nastro per sigillare le tute.

Il direttore della sede varesina del 118 Guido Garzena ringrazia la preziosa collaborazione e rilancia l’appello nel caso altre ditte potessero fornire questi beni, soprattutto le tute, ormai introvabili