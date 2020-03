“Donare sangue è importante, ma è necessario prenotarsi”

Donare sangue è sempre importante e le necessità non vanno certo in quarantena in questo periodo di diffusione del contagio da coronavirus. Proprio per questo motivo però, è fondamentale che i volontari e gli addetti al servizio trasfusionale rispettino alla lettera tutte le prescrizioni relative alla sicurezza.

A tal fine, l’Avis del Medio Verbano che svolge la propria attività al piano terra dell’Ospedale di Cittiglio ha rilasciato una precisazione attraverso la propria pagina Facebook. Nella nota si spiega l’importanza di donare sangue ma solo attraverso il consueto sistema di prenotazione che consente di organizzare al meglio la struttura. In questo modo è possibile svolgere la sanificazione, mantenere le distanze di sicurezza e offrire un servizio che non comporti alcun rischio.