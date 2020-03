Frontalieri: per Cosentino bene le nuove restrizioni ma le banche non infieriscano

Il consigliere regionale Giacomo Cosentino solleva una questione che in questi giorni sta preoccupando diversi frontalieri.

«Dopo tanti appelli che, come Regione Lombardia, abbiamo fatto sia al Governo italiano che a quello svizzero finalmente ci sono state delle risposte concrete – scrive Cosentino – Il 20 marzo il Canton Ticino ha ulteriormente inasprito le misure a tutela dei cittadini e lavoratori, consentendo il proseguimento delle sole attività e servizi indispensabili. Un po’ sul modello italiano. Ora però molti frontalieri non possono più recarsi in Ticino per prelevare lo stipendio dai propri conti correnti aperti in banche svizzere e sono costretti ad effettuare i prelievi in Italia, pagando gli interessi. Su segnalazione del Sindaco di Besano Leslie Mulas, ci siamo subito attivati e l’Assessorato regionale guidato da Massimo Sertori si è già impegnato a sottoporre al Governo del Canton Ticino anche questa richiesta».

«Permangono ancora problematiche relative alla mancata adozione di idonee misure igienico sanitarie all’interno di alcune strutture aperte – conclude il consigliere di Lombardia Ideale – Spero che, a breve, tutti capiscano la portata e la gravità di quello che sta accadendo. E’nell’interesse degli imprenditori avere dei dipendenti sani, altrimenti chiuderebbero del tutto le loro attività per mancanza del personale».