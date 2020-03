A Gazzada attivato il Centro operativo comunale (Coc)

“Da ieri abbiamo attivato il Coc e ci stiamo muovendo per dare seguito a tutte le indicazioni del nuovo decreto”.

Abbiamo incontrato Paolo Trevisan nella piazza di Schianno, dove è aperto l’unico negozio della frazione del comune. Era in giro per consegnare volantini insieme a Francesco Bosco, che si era candidato contro di lui nelle recenti elezioni amministrative.

“In questi momenti scatta ogni tipo di solidarietà – racconta il sindaco – Giriamo per il paese per informare e ogni sera compiliamo un report per la Prefettura. A Gazzada Schianno non abbiamo casi per ora. L’unico che è indicato in realtà è una persona domiciliata in un altro comune. In ogni caso ci siamo coordinati con la Protezione civile e abbiamo attivato diverse procedure. Tra queste l’individuazione di uno spazio di emergenza qualora una persona contagiata non possa stare nella propria abitazione. È disponibile il locale al primo piano dell’oratorio di Gazzada. Speriamo di non doverne aver bisogno.

Qualora dovessimo avere delle persone sole o famiglie costrette alla “quarantena” ci occuperemo di loro garantendo di poter ricevere la spesa alimentare. È poi compito dell’Ats sentirli due volte al giorno per conoscere la loro condizione medica. Inoltre, siamo in attesa dei preventivi e nei prossimi giorni faremo la sanificazione delle scuole. Certo che poi, una volta effettuate, per un lungo periodo nessuno potrà più entrare”.

Le vie del paese sono deserte e il piccolo negozio nella piazza diventa un vero presidio per la comunità. In paese è aperto anche il mini market Piggy, la macelleria e il panettiere in via Roma. Insieme con loro una pizzeria da sporto che potrà mantenere aperta la propria attività per le consegne a domicilio.