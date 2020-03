Spesa, farmaci e pranzi a domicilio

Anche il Comune di Gazzada Schianno per venire incontro alle esigenze delle persone che dovessero trovarsi in difficoltà perché anziane o sole, offre servizi di consegna gratuita a domicilio.

Per questo è stato distribuito un volantino con i numeri da contattare in caso di necessità e con le prescrizioni da rispettare suggerite dal Ministero della Salute.

Ecco quali sono i negozi che si offrono di portare la spesa a casa:

PIGGY MARKET — tel. 0332 462084

ALIMENTARI SAVELLI — tel. 0332 461197

I SAPORI DEL BORGO — tel. 0332 464411

Consegna farmaci a domicilio per anziani soli o persone in difficoltà

Contattare la FARMACIA — tel. 0332 461105

Pranzo a domicilio per anziani soli o persone in difficoltà – € 6,00 (anche per diete speciali) RISTO FLUNCH — tel. 0332 464245

Servizio lavanderia a domicilio LAVANDERIA LA PERFETTA — tel. 0332 462333 , cell. 347 5989395

La biblioteca è chiusa al pubblico, ma è possibile chiedere la consegna di libri a domicilio tel. 0332 464237

Gli uffici comunali sono chiusi al pubblico, per urgenze tel. 0332 875111

E’ sempre attiva la rete di sostegno per le persone sole o in difficoltà: contattare i Servizi Sociali del Comune al numero 0332 875170 dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.

Per maggiori informazioni e per nuovi aggiornamenti controllare il sito web del Comune