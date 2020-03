Il Gelato di Marina chiude «per dovere civico»

Anche se non rientra nelle categorie indicate dal decreto del governo, la Gelateria Il Gelato di Marina di Vergiate ha deciso di chiudere temporaneamente l’attività per dovere civico nei confronti della collettività.

La comunicazione ai clienti, attraverso la pagina Facebook della gelateria: “Cari amici e clienti della gelateria, volevamo comunicare a tutti voi, che per il nostro e sopratutto il vostro bene, chiuderemo temporaneamente, fino a data da destinarsi. Con grande rammarico diamo questa triste notizia ma sicuri del bene che possiamo fare e soprattutto dare a tutti voi.

Stare in casa… è meglio che rischiare la propria vita”.