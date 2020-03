Il reparto di Oncologia dell’ospedale di Saronno si sposta a Busto Arsizio.

Lo annuncia il sito di Saronno Point, l’associazione che sostiene senza scopo di lucro che sostiene l’operatività nei settori di assistenza sociale e socio sanitaria saronnese.

Con una comunicazione sul proprio sito e sulle pagine social firmata dal primario dell’ospedale di Saronno Claudio Verusio (e confermata dalla ASST Valle Olona in serata) viene ufficializzato lo spostamento del reparto, con l’assicurazione che “verranno garantite visite e cure: i nostri medici ed infermieri saranno vicini ai pazienti anche in questo brutto momento. Ci auguriamo che questo disagio duri per poco tempo”.

