Koiné sposta sul web le attività per bambini

Al motto di #Koinenonsiferma, la cooperativa sociale che gestisce le attività al Parco del Lura e collabora con diverse realtà educative del territorio si sposta sul web attività e proposte per i bambini.

Sospesi tutti i servizi per la prima infanzia e le attività nei parchi, nelle scuole e al Mulino di Chiaravalle, Koiné ha digitalizzato alcune delle proposte rivolte ai più piccoli che diventano dei suggerimenti di attività per i più piccoli e per le loro famiglie, da fare a casa o all’aperto.

IN CASA

Le scatole si trasformano

Trasformare un oggetto di uso comune in un materiale di gioco stimola l’immaginazione e la creatività: “Le macchinine sono viste dai bambini come un oggetto del mondo adulto in formato più adatto alle loro mani – scrivono le educatrici di Koiné – Nel giocare con le miniature, i bambini provano la sensazione di poter controllare una cosa da grandi, acquisendo sicurezza”

. La scatola rotolante



. La pista delle macchine

Materiale:

Uno scatolone di grosse dimensioni

Pastelli a cera per disegnare una ferrovia o una strada

Rotoli della carta igienica tagliati a metà

Scatole di piccole o medie dimensioni

colla

Sul fondo dello scatolone disegnate la strada per le macchine. Lungo il tragitto, potete incollare dei rotoli della carta igienica tagliati a metà: saranno le gallerie! Lungo i bordi dello scatolone potete mettere delle scatole più piccole con l’apertura verso l’interno: possono diventare la stalla delle mucche, il box delle macchine, fattorie e negozi. Potete abbellire il paesaggio con un laghetto, degli alberi, una ferrovia…

L’orto in casa

Nonostante tutto la primavera è alle porte e, visto il clima caldo, in alcuni casi è già cominciata.

Per il bambino i benefici di curare un orto sono infiniti – spiegano gli educatori – Risveglia l’interesse e il rispetto verso la natura e i suoi prodotti, sviluppa un senso di responsabilità e aiuta il bambino a prendere consapevolezza delle sue abilità e di se stesso. Inoltre rafforza l’autostima, dando la possibilità di vedere il frutto del suo lavoro che cresce e cambia.

Pasta di sale colorata e profumata

Ingredienti:

1 tazza di sale fino

2 tazze di farina

1 tazza d’acqua tiepida

Preparazione

Mescolare prima gli ingredienti secchi.

Aggiungere acqua impastando bene fino a che non si ottiene un composto omogeneo, se necessario potete aggiungere un po’ più di farina o di acqua a seconda che sia troppo morbida e appiccicosa o invece secca.

A questo punto potete colorare la pasta di sale con ingredienti naturali: curcuma, cacao, caffè o i coloranti alimentari. Formate un panetto e dividetelo a seconda dei colori che intendete usare.

Aggiungete ad ogni singolo panetto i seguenti ingredienti coloranti naturali:

Verde: acqua degli spinaci;

Giallo: zafferano;

Arancione: curcuma;

Marrone: orzo;

Viola e Rosa: acqua della rapa rossa (tanta per il viola, poca per il rosa)

Potete aggiungere anche aromi naturali: fragola per il rosa, limone per il giallo, vaniglia per il bianco e così via. Impastate fino a che la pasta modellabile non ha preso bene tutto il colore. Conservate il tutto in un barattolo chiuso e in frigorifero, dura anche tre mesi.

ALL’APERTO

Land art

Con foglie e legnetti raccolti a terra nel bosco si possono realizzare opere di land art, come questo mandala.

