Il microcosmo: nuova sfida fotografica

Tema della seconda sfida fotografica lanciata dal Centro biodiversità Parco Lura “Fotografa la natura” è il “microcosmo”. Questa volta i piccoli (o grandi) reporter che intendono partecipare dovranno immortalare la vita “nascosta” sul loro balcone o nel giardino di casa.

La scorsa settimana sul tema “La natura si risveglia” sono arrivate oltre 80 fotografie pubblicate sulla pagine Fb del Parco del Lura e dei comuni confinanti (alcune sono pubblicate qui di seguito.

Parte oggi, lunedì 30 marzo la nuova sfida settimanale lanciata dal Centro biodiversità del parco Lura, gestito da Koinè cooperativa sociale, per invitare bambini e famiglie a scoprire i tesori naturali nascosti accanto a noi.

Si chiede di fotografare la Natura sul proprio balcone o giardino e inviare il proprio contributo a centrobiolura@koinecoopsociale.it.

Ogni domenica gli scatti saranno pubblicati sulla pagina facebook del Parco del Lura.

Ogni lunedì sarà lanciata una nuova sfida, per scoprire nuovi aspetti della natura vicinissimo a noi in questo periodo in cui dobbiamo rimanere in casa. La sfida è aperta a tutti, grandi e piccini, ed è possibile seguirla in contemporanea anche su Instagram con #aluraparcolura e naturalmente #iorestoacasa