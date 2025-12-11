“Note d’amore”, a Cadorago un concerto benefico per sostenere la Croce Azzurra

Una serata di musica dal vivo per sostenere chi ogni giorno è in prima linea per la comunità. È questo lo spirito del “Concerto per la Croce Azzurra”, in programma sabato 13 dicembre alle 21 all’Auditorium di Cadorago, in via Manzoni 26.

L’evento, a ingresso con offerta minima di 7 euro, è organizzato a favore della Croce Azzurra di Cadorago, Limido Comasco e Fenegrò. Il ricavato sarà destinato a sostenere le attività dell’associazione, attiva nei servizi di emergenza e trasporto sanitario sul territorio.

Sul palco salirà il trio acustico “The Third Wheel“, composto da Michela Pinton alla voce, Alberto Sonzogni alle tastiere e Daniele Finazzi alla chitarra. Il gruppo proporrà uno spettacolo intitolato “Note d’amore”, un viaggio musicale tra brani emozionanti e atmosfere intime, pensato per coinvolgere il pubblico.

«Ogni biglietto non è solo un pass per una serata di splendida musica, ma è un contributo vitale per supportare le attività di soccorso e assistenza della nostra associazione – dicono i volontari della Croce Azzurra – Venite a vivere con noi una bella serata per sostenere chi ogni giorno dona il proprio cuore per la comunità».