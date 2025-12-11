Varese News

“Note d’amore”, a Cadorago un concerto benefico per sostenere la Croce Azzurra

Sabato 13 dicembre alle 21 all’Auditorium di via Manzoni una serata con il trio acustico "The Third Wheel" per sostenere le attività della Croce Azzurra di Cadorago, Limido Comasco e Fenegrò

Generico 08 Dec 2025

Una serata di musica dal vivo per sostenere chi ogni giorno è in prima linea per la comunità. È questo lo spirito del “Concerto per la Croce Azzurra”, in programma sabato 13 dicembre alle 21 all’Auditorium di Cadorago, in via Manzoni 26.

L’evento, a ingresso con offerta minima di 7 euro, è organizzato a favore della Croce Azzurra di Cadorago, Limido Comasco e Fenegrò. Il ricavato sarà destinato a sostenere le attività dell’associazione, attiva nei servizi di emergenza e trasporto sanitario sul territorio.

Sul palco salirà il trio acustico “The Third Wheel“, composto da Michela Pinton alla voce, Alberto Sonzogni alle tastiere e Daniele Finazzi alla chitarra. Il gruppo proporrà uno spettacolo intitolato “Note d’amore”, un viaggio musicale tra brani emozionanti e atmosfere intime, pensato per coinvolgere il pubblico.

«Ogni biglietto non è solo un pass per una serata di splendida musica, ma è un contributo vitale per supportare le attività di soccorso e assistenza della nostra associazione – dicono i volontari della Croce Azzurra –  Venite a vivere con noi una bella serata per sostenere chi ogni giorno dona il proprio cuore per la comunità».

Pubblicato il 11 Dicembre 2025
