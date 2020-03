Sfida fotografica: “La natura si risveglia”

Parte oggi, lunedì 23 marzo, la sfida settimanale lanciata dal Centro biodiversità del parco Lura, gestito da Koinè cooperativa sociale, per invitare bambini e famiglie a scoprire i tesori naturali nascosti accanto a noi.

Il primo tema della challenge è “La natura si risveglia”.

Si chiede di fotografare la Natura sul proprio balcone o giardino e inviare il proprio contributo a centrobiolura@koinecoopsociale.it.

Ogni domenica gli scatti saranno pubblicati sulla pagina facebook del Parco del Lura.

La sfida è aperta a tutti, grandi e piccini, ed è possibile seguirla in contemporanea anche su Instagram con #aluraparcolura e naturalmente #iorestoacasa

Ogni lunedì sarà lanciata una nuova sfida, per scoprire nuovi aspetti della natura vicinissimo a noi in questo periodo in cui dobbiamo rimanere in casa.