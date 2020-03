La fatica di stare lontani

Mirko 17 anni, come la maggior parte degli italiani è a casa con la sua famiglia. La reclusione forzata e l’invito a non stare in compagnia degli altri ha cambiato le abitudini quotidiane, al contatto con le persone si è sostituito l’uso della tecnologia: telefono, computer, smart tv per passare il tempo, fare i compiti, sentire gli amici.

Con il passare dei giorni però ci si accorge che qualcosa manca e Mirko scatta alla sua sorellina Elisa di 9 anni una foto bellissima che accompagna il suo pensiero “Molto spesso siamo vicini alla tecnologia, ma in questo momento, l’unica certezza è che facciamo fatica a stare lontani dalle persone”.

E’ proprio vero la lontananza da parenti, amici e dalle persone che ogni giorno incontriamo è una fatica che ci aiuta a riflettere e trovare il giusto valore delle cose. Grazie Mirko!