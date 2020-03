La palla ovale chiude la stagione a tutti i livelli

Nel consiglio federale di ieri (giovedì 26 marzo) e svolto in videoconferenza, la Federazione Italiana di Rugby ha deciso di chiudere la stagione annullando le classifiche di tutte le categorie.

Al momento della ripresa che ci auguriamo si verifichi a ottobre, dunque, i biancorossi del Rugby Varese giocheranno ancora in serie B, nonostante la posizione conseguita fino a questo momento (penultimo posto del proprio girone) avrebbe portato il team di Pella e Galante alla retrocessione.

Delle 22 partite in calendario se ne sono giocate solo 12 ed è tutto fermo dal 16 febbraio. Il Varese ha vinto la prima partita e perso le 11 successive: per la squadra quella ora terminata non è stata una stagione brillantissima, ma a dire il vero nei momenti chiave ha inciso tanta sfortuna e qualche svista arbitrale. Ora non è tempo di polemiche, la cosa più importante è preservare la salute nostra, dei nostri cari e di tutti i cittadini.

È bello pensare che tutti insieme stiamo compattandoci in mischia per affrontare un avversario più forte di noi, ma nel rugby come nella vita, i più prestanti dal punto di vista fisico possono essere battuti dalla tecnica e dall’astuzia di tutta la squadra.