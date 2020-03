Laurea in video conferenza: l’Insubria conferma le sessioni

Da lunedì tutti e 37 i corsi di laurea dell’Università dell’Insubria saranno attivi online con la maggior parte dei loro insegnamenti, grazie a lezioni registrate e slide commentate su piattaforma e-learning o Microsoft Teams. Gli studenti trovano la situazione costantemente aggiornata su www.uninsubria.it/coronavirus per ogni dipartimento.

Il rettore Angelo Tagliabue: «Ringrazio i direttori di dipartimento, i docenti, la direzione generale, i dirigenti e il personale tecnico-amministrativo che hanno saputo rispondere all’emergenza con prontezza e capacità di innovazione. Ringrazio in particolare il delegato alla didattica Mauro Ferrari, che ha gestito l’organizzazione delle lezioni, e il Centro Sistemi informativi e Comunicazione dell’ateneo per l’impegno e la competenza con cui ha supportato il grande incremento dei servizi online in questi giorni».

È confermata per lunedì 9 marzo la seduta di laurea tradizionale per 9 futuri infermieri al Collegio Cattaneo di Varese: per i candidati e per la commissione saranno rispettate le norme di sicurezza imposte dal Coronavirus.

Le lauree delle altre discipline, in calendario da metà marzo, si svolgeranno invece in videoconferenza, con le modalità già sperimentate da tempo per i double degrees: le commissioni, riunite in ateneo con rispetto delle regole sanitarie, si confronteranno con i laureandi attraverso webcam e microfono. Anche la proclamazione sarà fatta online ma, quando terminerà l’emergenza, sarà organizzato un Graduation Day per festeggiare tutti i laureati di questo periodo.