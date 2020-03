Leonardo: “Niente compromessi su salute e sicurezza. Ma si lavora”

I vertici di Leonardo rispondono alla protesta dei lavoratori che da tempo chiedono la sospensione temporanea della produzione per evitare il pericolo di contagio da coronavirus. «Leonardo è consapevole del momento difficile che vive il Paese – scrive in una nota stampa l’azienda-. Ribadiamo il massimo impegno per garantire a tutti i nostri lavoratori il massimo standard di sicurezza rispettando in pieno le prescrizioni stabilite dal Governo ed anche le ulteriori misure concordate con i sindacati attraverso il Protocollo siglato pochi giorni fa. Il nostro è un settore altamente strategico ed il nostro obiettivo è garantire la continuità produttiva ma senza alcun compromesso sulla sicurezza e la salute».