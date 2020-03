Mastini, sorpasso e vittoria: gialloneri in semifianale

I Mastini Varese si sono qualificati alle semifinali della Italian Hockey League battendo anche in Gara3 il Caldaro con il punteggio di 3-1. La serie termina quindi con tre vittorie a zero per i gialloneri.

SEGUE SERVIZIO COMPLETO

MASTINI VARESE – CALDARO ROTHOBLAAS 3-1

(0-1; 1-0; 2-0)

RETI: 18.02 M. Felderer (C – M. Soelva, Gius); 27.04 Raimondi (V – Odoni, Asinelli); 47.01 Asinelli (V – Piroso, Raimondi), 59.46 Ross Tedesco (V / EN).

VARESE: Tura (Bertin); Re, Ilic, F. Borghi, Schina, Cecere, E. Mazzacane, Caranci, Lo Russo; M. Borghi, Teruggia, Piroso, Perna, Ross Tedesco, M. Mazzacane, Asinelli, Raimondi, Odoni, P. Borghi, Andreoni, Privitera. All. Da Rin.

CALDARO: Morandell (Rohregger); Mi. Soelva, Maffia, Clementi, Volcan, Massar; B. Andergassen, Wieser, M. Felderer, Ma. Soelva, Mattsson, Kostner, Gius, S. Andergassen, R. Felderer, Erschbamer, De Donà. All. Heskinen.

ARBITRI: Lottaroli e Volcan (Oderdo e Vignolo).

NOTE. Penalità: V 10′, C 10′. Superiorità: V 0-3, C 0-3. Gara a porte chiuse.