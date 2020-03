Matteo Gabbia, dopo l’esordio arriva il rinnovo

E’ un momento magico per Matteo Gabbia, il difensore classe 1999 di Fagnano Olona.

Dopo l’esordio in Serie A contro il Torino, Gabbia ha rinnovato il proprio contratto con la società rossonera fino al 2024.

Altri quattro anni in rossonero quindi per il giovane difensore che sta convincendo mister Stefano Pioli in campo e sta sempre più entrando anche nel cuore dei tifosi del Diavolo.

«Un grazie speciale alla mia famiglia per il supporto e alla società per la fiducia! Sono Onorato». Questo il commento del calciatore dopo la firma sul nuovo contratto.