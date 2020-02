Esordio in Serie A per Matteo Gabbia

Minuto 44 di Milan – Torino, stadio “Giuseppe Meazza” di Milano. I rossoneri stanno vincendo 1-0 sui granata grazie alla rete di Rebic.

Per il Milan si fa male Simon Kjaer, difensore centrale, e per sostituirlo dalla panchina mister Stefano Pioli chiama Matteo Gabbia, numero 46 sulla maglia, di Fagnano Olona.

Il 17 febbraio 2020 sarà quindi una data che rimarrà per sempre nella memoria del difensore classe di 1999 cresciuto nelle giovanili rossonere e che lo scorso anno ha accumulato esperienza in Serie C con la Lucchese.

Gabbia aveva già giocato qualche minuto in Coppa Italia, non ancora in campionato. Chissà che da ora in avanti io giovane fagnanese non possa ritagliarsi maggiore spazio nelle gerarchie dei rossoneri. Il fagnanese nazionale under 21 è stato protagonista di una buona partita, in marcatura su Belotti e Zaza. È stato anche ammonito per un fallo (dubbio) sul numero 11 granata e si è spinto in attacco con un bell’anticipo sugli attaccanti ospiti, arrivando fino all’area avversaria con una progressione di fisico e caparbietà.