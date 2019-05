Esordio da protagonista ai Mondiali U20 per il fagnanese Matteo Gabbia

Giovedì 23 maggio l’Italia ha esordito ai Mondiali Under20 battendo 2-1 il Messico nella prima partita del girone che comprende anche Ecuador e Giappone (che hanno pareggiato 1-1).

Nell’undici Azzurro, allenato da Paolo Nicolato, un tassello fondamentale della difesa è stato Matteo Gabbia, nato a Busto Arsizio nel 1999 e residente a Fagnano Olona.

Difensore centrale, ieri in campo con il numero 4 sulla maglia azzurra, Gabbia ha fatto tutta la trafila nelle giovanili del Milan e quest’anno ha giocato in Serie C con la maglia della Lucchese, avversaria della Pro Patria in campionato.